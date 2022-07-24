С воронежских ЛОС взыщут 725 млн рублей за вред водохранилищу

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Арбитражный суд Воронежской области постановил взыскать с Левобережных очистных сооружений 725 млн рублей, сообщается на сайте суда. В такую сумму Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора оценило ущерб, который ЛОС нанесли воронежскому водохранилищу сбросом сточных вод. Также ЛОС заплатят 200 тысяч рублей в качестве пошлины федеральному бюджету.

Росприроднадзор требовал оплатить ущерб еще в марте 2021 года, но в добровольном порядке этого не было сделано. В итоге управление обратилось в суд.

Воронежцы давно жалуются на невыносимую вонь. ЛОС многократно уличали во вреде, наносимом экологии. Предприятие накопило уже множество исков. Весной ЛОС передали в собственность города, с апреля очистные сооружения перешли в управление «РВК-Воронеж».