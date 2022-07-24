На раскопках в Воронежской области обнаружили части сосудов бронзового века

фото заповедника Дивногорье

На раскопках в поселении Пески 2 в Воронежской области археологи обнаружили ценные находки. В хозяйственной яме откопали фрагменты трех сосудов, которые, по оценкам специалистов, относятся к позднему этапу эпохи бронзы. Их сейчас склеивают, надеясь восстановить сосуд целиком. Снимками артефактов поделился заповедник «Дивногорье» в соцсетях.

- Два пряслица - грузила для ручного веретена - свидетельствуют о занятии ткачеством на поселении. Интересной находкой стал кусок кричного железа, обнаруженный на дне хозяйственной ямы. На вид он невзрачен и представляет собой аморфную железную массу, однако, это первое свидетельство металлоплавки в округе Маяцкой крепости. Возможно, раскопки последующих лет позволят выявить новый ремесленный центр на севере Хазарского каганата, - отметили ученые.