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Общество24 июля 2022 15:03

На раскопках в Воронежской области обнаружили части сосудов бронзового века

Находки археологов свидетельствуют также о занятии ткачеством и металлоплавкой в районе Маяцкой крепости
Ярослав ИВАНОВ
фото заповедника Дивногорье

фото заповедника Дивногорье

На раскопках в поселении Пески 2 в Воронежской области археологи обнаружили ценные находки. В хозяйственной яме откопали фрагменты трех сосудов, которые, по оценкам специалистов, относятся к позднему этапу эпохи бронзы. Их сейчас склеивают, надеясь восстановить сосуд целиком. Снимками артефактов поделился заповедник «Дивногорье» в соцсетях.

- Два пряслица - грузила для ручного веретена - свидетельствуют о занятии ткачеством на поселении. Интересной находкой стал кусок кричного железа, обнаруженный на дне хозяйственной ямы. На вид он невзрачен и представляет собой аморфную железную массу, однако, это первое свидетельство металлоплавки в округе Маяцкой крепости. Возможно, раскопки последующих лет позволят выявить новый ремесленный центр на севере Хазарского каганата, - отметили ученые.