Под Воронежем столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Corolla: 1 погибший и 5 раненых

скриншот видео в паблике Мой и твой Воронеж

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии с большим количеством пострадавших, которая произошла в Семилукском районе утром 24 июля.

Около 8.25 на 211-м километре трассы Р-298 столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Corolla. По предварительным данным полиции, «четырнадцатая» выехала на встречку. Видео последствий очевидцы опубликовали в соцсетях.

В ДТП погиб 54-летний пассажир ВАЗа, он скончался на месте. 50-летняя автоледи, которая была за рулем, попала в больницу в тяжелом состоянии.

В Toyota Corolla находилось пять человек: 37-летний водитель, женщина 35 лет и двое детей - 10 и 13 лет. Все они получили травмы, но не угрожающие жизни, многим оказали помощь на месте.