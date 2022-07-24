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Общество24 июля 2022 11:50

В Воронеже сделали граффити с героями комедии «Кавказская пленница»

Изображение Труса, Балбеса и Бывалого появилось на подпорной стене храма в центре города
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

В центре Воронежа появилось граффити с Трусом, Балбесом и Бывалым. Изображение героев комедий Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница» появилось на подпорной стене Тихвино-Онуфриевского храма в Фабричном переулке. Снимки разместила в соцсетях краевед Ольга Рудева.

Воронежцы оценили мастерство граффитистов – действительно, образы, которые воплотили на экране артисты Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, получились очень похожими.

С другой стороны, горожане посетовали, что несмотря на то, что это очень красиво, делать подобное граффити рядом с храмом не совсем уместно…