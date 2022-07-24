Жительница Воронежа лишилась 3,5 млн рублей после звонка «из банка»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 23 июля в полицию обратились четверо жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных мошенников. В общей сложности они потеряли более 4,5 миллионов рублей.

Больше всех денег лишилась 56-летняя жительница Воронежа. Ее обманули по классической схеме «звонок из службы безопасности банка». Позвонивший напугал женщину, что мошенники получили доступ к ее банковскому счету и пытаются взять на нее кредит, а также снять ее личные сбережения.

Мужчина предложил перегнать аферистов: самой быстрее оформить кредит и перевести полученные средства вместе со своими накоплениями на «надежный резервный» счет до окончания разбирательства. Дама так и сделала. Потом только до нее дошло, что она совершенно не знает, где теперь находятся 3,5 миллиона…