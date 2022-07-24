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Общество24 июля 2022 10:28

Гроза и дожди вернутся в Воронежскую область

Они будут кратковременными, но каждый день
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Природа дала небольшую передышку Воронежу - пока светит солнце. Но уже с начала рабочей недели синоптики обещают дожди и грозы.

По данным Воронежского гидрометцентра, в понедельник, 25 июля, днем будет переменная облачность, кратковременный дождь с грозой, температура до +28. По области дожди повсеместно, грозы - местами.

Во вторник, 26 июля, в Воронеже до +27, кратковременные дожди с грозой. По области - то же самое.

В среду, 27 июля, в Воронеже днем до +29, кратковременный дождь. По области - до +32, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

В четверг, 28 июля, тоже ожидаются дожди...