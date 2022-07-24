Под Воронежем пьяный на Hyundai Creta устроил ДТП с тремя пострадавшими

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту пьяной аварии в Острогожском районе, которая произошла утром 23 июля.

Около 10.05 на 80-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» столкнулись легковушка и микроавтобус. По предварительным данным полиции, 53-летний водитель Hyundai Creta, разворачиваясь, врезался в Volkswagen Caravelle, 43-летний водитель которого выехал на встречную полосу. В аварии пострадали водитель Hyundai и две пассажирки Volkswagen – 19 и 43 лет, их доставили в больницу.

Водителя Hyundai освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения алкотестером, прибор показал в парах выдыхаемого воздуха 1,401 мг/л.