Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 25 по 31 июля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже коммунальщики продолжают профилактические работы по подготовке отопительной системы к новому осенне-зимнему сезону. Мэрия опубликовала перечень домов, жильцам которых придется терпеть неудобства с подогревом воды. Ограничения ожидают около 300 адресов.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

С 25 июля

ул. Минская 1, 1а, 2, 2в, 3, 5, 7, 7а, 11, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

ул. Остужева 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Ленинский пр., 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 134, 133, 135, 137, 139, 141,136, 138, 142, 143, 144, 144а, 145, 147, 146, 148, 150, 152, 154, 203, 205, 213, 215, 215в, 149, 151, 153, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215, 215в;

ул. Переверткина 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10, 10а,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

ул. 25 Января 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

ул. Комсомольская 27а;

ул. Серафимовича 41, 41а, 43;

ул. Старых Большевиков 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;

ул. Суворова 65;

ул. Гаршина 6, 10,16, 21;

ул. Зои Космодемьянской 7, 9, 9а,11, 13, 15, 19.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

C 26 июля по 8 августа

ул. Республиканская, 74.

С 27 июля по 9 августа

пер. Здоровья, 90/1, 90/2.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

С 26 июля по 8 августа

ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;

ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;

ул. Гродненская, 2, 65;

ул. Ворошилова, 1в, 1 г, 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6;

ул. Краснознаменная, 10, 12, 15;

ул. Платонова, 7, 11/1;

ул. Свободы, 10, 31;

ул. Кольцовская, 70;

ул. Куцыгина, 6, 21, 27;

ул. Красноармейская, 17, 27, 60;

ул. Станкевича, 38, 40;

ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;

ул. Пушкинская, 41, 45.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 26 июля по 8 августа

ул. Ф.Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;

ул. Комиссаржевской, 15;

ул. К.Маркса, 45а, 74, 76, 98;

ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;

ул. Никитинская, 7, 16а;

ул. Студенческая, 34.

ул. Б. Стрелецкая, 20д

ул. Станкевича, 45.