Воронежцам покажут портреты соратников Петра I

28 июля на третьем этаже музея имени Крамского открывается выставка «Императоры и соратники. К 350-летию Петра Великого». Все работы - из собрания музея.

Ретроспективная выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра Великого, включает около 30 живописных, графических и скульптурных работ в жанрах камерного и салонного портрета, а также сюжетно-символического графического портрета.

- Проект знакомит с творчеством российских живописцев и графиков, а также западноевропейских художников-графиков, работавших в жанре портрета. Основное внимание в экспозиции уделено творчеству российских художников XVIII века. На выставке представлены работы Антропова, графика Зубова, художников круга Рокотова, копии скульптур Шубина и Колло, графика Вагнера, Гунста, Пикарта, - отметили в музее. - Выставка представит портреты членов дома Романовых, а также представителей российской аристократии и малоизвестных дворянских родов XVIII - начала XIX века, совместно созидавших и укреплявших Российскую империю . Особое внимание уделено образу ее основателя - императора Петра I .

Выставка продлится до 28 августа.