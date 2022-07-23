Из-за непогоды воронежские энергетики перешли в режим повышенной готовности

Вечером над городом прошел шквал Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом в субботу, 23 июля, энергетики филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» перешли в режим повышенной готовности.

В случае возникновения проблем на сетях к ликвидации последствий готовы 158 бригад энергетиков из 497 человек и 301 единицы спецтехники. Имеются 67 передвижных резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 4,6 МВт. В случае необходимости они смогут питать важные объекты до момента ликвидации аварии.

В компании работает единый бесплатный телефон контакт-центра 8 (800) 220 0 220, по которому можно сообщить о перебоях в подаче электричества.