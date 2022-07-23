Воронежцев предупредили о тумане

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. Вечером 23 и в ночь на воскресенье, 24 июля, в регионе велика вероятность образования тумана.

Кроме того, до 21.00 субботы сохраняется угроза возникновения гроз и усиления ветра.

Напомним, сутками ранее непогода наломала дров. Так, 22 июня спасатели получили 12 заявок на ликвидацию последствий падения деревьев и веток на провода, дороги и машины в Воронеже.

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