Воронежец поймал в водохранилище сома на 15 килограмм

Фото из личного архива Ильи Гурова

Воронежец Илья Гуров поймал в водохранилище огромного сома, прямо у Чернавского моста. Его вес составил 15 килограмм! Илья признался, что это самая большая рыба, которую он когда-либо добывал.

- Клюнул он в 7 утра, погода его самая любимая. Поклёвка была невнятная, подсёк и подумал что зацеп, а он ожил, - поделился рыбак. - Два часа он меня мучил, пока до берега его довёл, а потом ещё помучились, как его поднять на парапет, благо смекалка не подвела.

Фото из личного архива Ильи Гурова

Илья с помощниками сделали багор и только тогда смогли поднять рыбу на берег.

- Отдельное спасибо, всем кто помогал его доставать, а пришлось минут 40 повозиться, - признался Илья.