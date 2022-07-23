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Общество23 июля 2022 14:02

Воронежец поймал в водохранилище сома на 15 килограмм

Рыбак два часа боролся с уловом, чтобы достать его на берег
Ирина КАЗАНИНА
Фото из личного архива Ильи Гурова

Фото из личного архива Ильи Гурова

Воронежец Илья Гуров поймал в водохранилище огромного сома, прямо у Чернавского моста. Его вес составил 15 килограмм! Илья признался, что это самая большая рыба, которую он когда-либо добывал.

- Клюнул он в 7 утра, погода его самая любимая. Поклёвка была невнятная, подсёк и подумал что зацеп, а он ожил, - поделился рыбак. - Два часа он меня мучил, пока до берега его довёл, а потом ещё помучились, как его поднять на парапет, благо смекалка не подвела.

Фото из личного архива Ильи Гурова

Фото из личного архива Ильи Гурова

Илья с помощниками сделали багор и только тогда смогли поднять рыбу на берег.

- Отдельное спасибо, всем кто помогал его доставать, а пришлось минут 40 повозиться, - признался Илья.