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Общество23 июля 2022 12:03

В Воронеже ищут свидетелей жестокого обращения хозяина с собакой на набережной Максима Горького

Мужчину хотят привлечь к ответственности
Ирина КАЗАНИНА
Фото Татьяны Мистюковой

Фото Татьяны Мистюковой

Фото: из архива «КП»

Зоозащитники ищут свидетелей избиения собаки хозяином в доме на набережной Максима Горького.

История жестокого обращения хозяина с собакой в Воронеже получила продолжение. На историю избиения пса, попавшую на видеозапись в лифте жилого дома на набережной Максима Горького, отреагировали зоозащитники. Они обращаются ко всем горожанам, кто может выступить свидетелем жестокого обращения с животным со стороны его владельца, написать по номеру +7 980 558-40-50 (Анна Александровна Золотарёва).

Кадры истязания собаки в кабине лифта опубликовали в сети жители дома на набережной Максима Горького. Видео никого не оставило равнодушным. Пользователи сети выразили надежду, что владельца накажут. А соседи хозяина собаки сообщили, что не впервые видят жестокое обращение мужчины со своим питомцем.