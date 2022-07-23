Мошенники украли у воронежского пенсионера 950 тысяч под предлогом "защиты счета"

За сутки воронежцы потерялм 2,2 миллиона рублей Фото: из архива «КП»

11 мошенничеств и краж денег с банковских карт зарегистрировали полицейские за минувшие сутки в Воронежской области. Причиненный ущерб составил более 2,2 миллиона рублей.

Пользуясь отработанной схемой «защиты средств банковского счета», злоумышленники смогли обмануть 77-летнего воронежца.

- Лжесотрудник банка убедил пенсионера снять все свои накопления и перечислить на якобы более безопасный счет до прояснения ситуации и проведения специального расследования, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области. - Поверив мошеннику, пожилой воронежец в тот же день обналичил и перевел все свои накопления на предоставленный счет неизвестного сотрудника.

В итоге мужчина лишился более 940 тысяч рублей. Только выполнив все действия, он понял, что не имеет никаких документов и ничего не знает о местонахождении своих сбережений. Пенсионер написал заявление о мошенничестве в полицию.