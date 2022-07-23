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Происшествия23 июля 2022 10:37

Мошенники украли у воронежского пенсионера 950 тысяч под предлогом "защиты счета"

Жертвами обмана стали еще 10 жителей области
Ирина КАЗАНИНА
За сутки воронежцы потерялм 2,2 миллиона рублей

За сутки воронежцы потерялм 2,2 миллиона рублей

Фото: из архива «КП»

11 мошенничеств и краж денег с банковских карт зарегистрировали полицейские за минувшие сутки в Воронежской области. Причиненный ущерб составил более 2,2 миллиона рублей.

Пользуясь отработанной схемой «защиты средств банковского счета», злоумышленники смогли обмануть 77-летнего воронежца.

- Лжесотрудник банка убедил пенсионера снять все свои накопления и перечислить на якобы более безопасный счет до прояснения ситуации и проведения специального расследования, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области. - Поверив мошеннику, пожилой воронежец в тот же день обналичил и перевел все свои накопления на предоставленный счет неизвестного сотрудника.

В итоге мужчина лишился более 940 тысяч рублей. Только выполнив все действия, он понял, что не имеет никаких документов и ничего не знает о местонахождении своих сбережений. Пенсионер написал заявление о мошенничестве в полицию.