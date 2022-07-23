В Воронеже «Лада» угодила под «ПАЗ», пострадали четыре человека

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Накануне вечером в Советском районе на улице Пеше-Стрелецкой столкнулись «Лада Гранта» и «ПАЗ». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, легковой автомобиль выезжал на перекресток с второстепенной дороги и не предоставил преимущество автобусу, который двигался по главной.

В результате ДТП ранения получили водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажиры 43-летний мужчина, и три женщины в возрасте от 34 до 71 года. Всех их госпитализировали.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины аварии.