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Происшествия23 июля 2022 8:02

В Воронеже «Лада» угодила под «ПАЗ», пострадали четыре человека

Авария произошла на улице Пеше-Стрелецкой
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Накануне вечером в Советском районе на улице Пеше-Стрелецкой столкнулись «Лада Гранта» и «ПАЗ». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, легковой автомобиль выезжал на перекресток с второстепенной дороги и не предоставил преимущество автобусу, который двигался по главной.

В результате ДТП ранения получили водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажиры 43-летний мужчина, и три женщины в возрасте от 34 до 71 года. Всех их госпитализировали.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины аварии.