В Воронеже ликвидировали аварию на водопроводе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Утром в субботу пресс-служба мэрии сообщила о завершении работ на месте аварии в Коминтерновском районе. Напомним, очередной прорыв водопровода обнаружили накануне на улице Новгородская, 125.

Ремонтные бригады РВК-Воронеж работали всю ночь и к утру восстановили поврежденный участок. По данным мэрии, наполнение системы уже началось и в ближайшее время жители квартала, ограниченного улицами: Антонова-Овсеенко - Хользунова - Новгородская - Беговая – Киевская, получат воду.