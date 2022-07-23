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Общество23 июля 2022 6:08

В Воронеже ликвидировали аварию на водопроводе

К жителям Коминтерновского района возвращается вода
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Утром в субботу пресс-служба мэрии сообщила о завершении работ на месте аварии в Коминтерновском районе. Напомним, очередной прорыв водопровода обнаружили накануне на улице Новгородская, 125.

Ремонтные бригады РВК-Воронеж работали всю ночь и к утру восстановили поврежденный участок. По данным мэрии, наполнение системы уже началось и в ближайшее время жители квартала, ограниченного улицами: Антонова-Овсеенко - Хользунова - Новгородская - Беговая – Киевская, получат воду.