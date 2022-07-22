Часть Коминтерновского района Воронежа осталась без воды из-за коммунальной аварии

Фото: администрация Воронежа.

Очередная коммунальная авария произошла в Коминтерновском районе Воронежа. Как сообщили в РВК-Воронеж, на улице Новгородская, 125 проводятся аварийно-восстановительные работы на водоводе. В зону отключения попали дома ограниченные улицами: Антонова-Овсеенко - Хользунова - Новгородская - Беговая - Киевская.

В мэрии уточнили, что для проведения работ временно перекрыли проезжую часть в районе дома 125 по Новгородской. Подвоз технической воды организовали на двух точках: улица Беговая, 130 и 168.

В начале июля коммунальная авария уже оставляла жителей Северного микрорайона без воды на несколько дней, пришлось даже вводить режим ЧС. 19-го числа сотрудники «РВК-Воронеж» снова ремонтировали водопровод около дома № 35Ш по улице Антонова-Овсеенко. Подачу ресурса на десять часов прекратили в домах №№46/1, 46/2 и 46/3 по улице Костомарова. Также сильно снизилось давление в трубах на нечетных сторонах Московского проспекта и улице Владимира Невского, четной стороне Бульвара Победы, а также на улицах Лизюкова и Антонова-Овсеенко.