В Воронежской области ищут пропавшего 53-летнего мужчину

Мужчина пропал в поселке Латная Семилукского района Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

В Воронежской области объявили поиски пропавшего 53-летнего мужчины. Михаил Князев ушел из дома в поселке Латная Семилукского района. С 10 июля о нем ничего неизвестно. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Воронеж».

Михаил Князев ростом 176 см, нормального телосложения. У него седые волосы и серые глаза. В день исчезновения был одет в бордовую рубашку, черные сланцы и синие джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.