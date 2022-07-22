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Общество22 июля 2022 17:24

В Воронежской области ищут пропавшего 53-летнего мужчину

О Михаиле Князеве ничего неизвестно с 10 июля
Мария Щербакова
Мужчина пропал в поселке Латная Семилукского района

Мужчина пропал в поселке Латная Семилукского района

Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

В Воронежской области объявили поиски пропавшего 53-летнего мужчины. Михаил Князев ушел из дома в поселке Латная Семилукского района. С 10 июля о нем ничего неизвестно. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Воронеж».

Михаил Князев ростом 176 см, нормального телосложения. У него седые волосы и серые глаза. В день исчезновения был одет в бордовую рубашку, черные сланцы и синие джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.