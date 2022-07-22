В районе Воронежской области построят наплывной мост за 208 млн рублей

В Хохольском районе построят наплывной мост через реку Дон на автодороге «Воронеж-Малышево – Гремячье». Власти уже объявили поиски подрядной организации. Начальная максимальная цена контракта – 208,4 млн рублей. Об этом сообщила Медиагруппа De Facto в пятницу, 22 июля.

Наплывной мост будет предназначен для легковых и грузовых автомобилей массой не более 32 тонн. Движение будет двусторонним по одной полосе. Единовременно на мосту не смогут находиться более 800 тонн нагрузки. Длина моста – 75 метров. Подрядчик должен будет выполнить работы до 15 декабря 2022 года. Заявки на участие в тендере принимают до 29 июля, а итоги подведут 2 августа.