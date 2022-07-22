Спортсмены из Воронежской области завоевали еще две медали на чемпионате России по лыжероллерам

На спринтерских дистанциях спортсмены из Воронежской области завоевали две бронзы. Фото: cspsk-vrn.ru

В Бутурлиновке продолжается чемпионат России по лыжероллерам. 22 июля спортсмены бежали спринтерские гонки - 150 метров. На пьедестал поднялись двое воронежцев — Мария Попова и Антон Юрьев. Они завоевали бронзовые награды, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Попова сначала опередила Евгению Кульгину. В четвертьфинале Мария оказалась сильнее Ульяны Шатагиной. А вот в полуфинальном забеге она уступила серебряному призёру чемпионата Виктории Лукашовой из Московской области.

Мария попала в финал Б, где смогла побороться за бронзовую медаль. В нем наша опередила однофамилицу Екатерины Поповой и поднялась на пьедестал. Победительницей соревнований стала Ольга Летучева из Санкт-Петербурга.

Кстати, на Кубке России в 2022 году Мария была третьей на первых двух этапах, а на третьем наша спортсменка стала победительницей

У мужчин в Бутурлиновке завоевал бронзу Антон Юрьев. Он также оступился в полуфинале, пропустив в решающий забег петербуржца Ивана Жилинского, который стал победителем. Однако до этого Юрьев был быстрее Дмитрия Каракосова и Николая Левченко.

Антон Юрьев выиграл два забега из трех. Фото: cspsk-vrn.ru

Напомним, что ранее на чемпионате России бронзу завоевала спортсменка из Борисоглебска Дарья Рогозина. Она стала третьей в гонке с раздельного старта на 10 км.

Впереди еще два дня соревнований. 23 июля участники будут бежать эстафеты, а 24 июля соревнования завершатся масс-стартом свободным стилем.