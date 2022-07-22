ГИБДД устроит массовую проверку воронежских водителей

Рейды пройдут в ночь на 23 июля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Госавтоинспекция намерена устроить массовые проверки воронежских водителей. Рейды пройдут в ночь с 22 на 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Цель проверок – пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Как отметили в ведомстве, особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей.

Рейд предполагает, что на некоторых улицах сотрудники ГИБДД будут массово останавливать водителей. В случае выявления нарушений примут меры.