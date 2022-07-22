ГИБДД устроит массовую проверку воронежских водителей

Рейды пройдут в ночь на 23 июля
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Госавтоинспекция намерена устроить массовые проверки воронежских водителей. Рейды пройдут в ночь с 22 на 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Цель проверок – пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Как отметили в ведомстве, особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей.
Рейд предполагает, что на некоторых улицах сотрудники ГИБДД будут массово останавливать водителей. В случае выявления нарушений примут меры.