В Воронеже ветер повредил 12 деревьев

Спасатели убирали ветки 20 и 21 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном центре из-за сильного ветра ветки падали на провода и перегораживали дорогу. За два дня спасатели получили 12 заявок от местных жителей. Об этом рассказали в службе спасения в пятницу, 22 июля.

В среду, 20 июля, поступило семь заявок. На улице Путилина у дома №18 упавшее дерево задело провода. Также на проводах повисла ветка на улице 45 стрелковой дивизии. В общей сложности спасатели убрали четыре дерева. Не во всех случаях, указанных в заявках, деревья были упавшими, в том числе, горожане сообщали о наклонившихся.

В четверг, 21 июля, было пять заявок. В частности, на Машиностроителей, 94 на проводах повисла ветка.

- Спасатели выезжали трижды по ранее оставленным заявкам. Все заявки также передаются в управы и УК, - рассказали в службе спасения.

Напомним, в Воронежской области в течение недели практически ежедневно Гидрометцентр предупреждал о сильном ветре и грозах. По данным синоптиков, погода улучшится только к воскресенью, 24 июля.