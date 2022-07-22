Правом защитить от списания доход в размере прожиточного минимума воспользовались 2,2 тыс. воронежцев

Такая возможность у должников появилась в феврале 2022 года Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

С февраля 2022 года должники имеют право уберечь от списания свой заработок в размере прожиточного минимума. Соответствующие изменения внесли в федеральное законодательство. В Воронежской области за пять месяцев такой возможностью воспользовались 2 885 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФССП в пятницу, 22 июля.

В основном с таким заявлением обращались пенсионеры. В 2 237 случаях приставы приняли положительное решение.

Отметим, нововведение не распространяется на должников по алиментам, а также при возмещении вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца и при возмещении ущерба при преступлении.

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы воспользоваться правом сохранения прожиточного минимума, в заявлении необходимо указать: ФИО, гражданство, паспортные данные, место жительство, номер телефона, реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять зарплату и иные доходы, наименование и адрес банка.