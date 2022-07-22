В воронежских «Алых парусах» пройдет День экологического просвещения

проекта "Зеленый мир" Фото: Предоставлено

Воронежцев приглашают на День экологического просвещения в городской парк «Алые паруса». Мероприятие пройдет в субботу, 23 июля, в рамках проекта «Зеленый мир». Об этом рассказали в городском управлении экологии.

Программа начнется в 12.00 и закончится в 20.00. Горожан ожидают лекции экологов, концерт групп: "Кассета Юность", "Дождя не будет", коллектива “Не школы барабанов”, группы “Wine Red”, Зинаиды Скворцовой. Кроме того, в планах мастер-классы по йоге, бисероплетению, вязанию игрушек, валянию шерсти, плетению макраме, вязанию, экомаркет и другие мероприятия. Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.