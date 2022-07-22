В Воронеже мужчина за фиктивную прописку семи иностранцев может сесть на три года

Полицейские разоблачили очередного махинатора, пытавшегося заработать на фиктивной прописке иностранцев. 31-летний житель Советского района в мае 2022 года «помог» семи гражданам соседних государств встать на регистрационный учет. Понятное дело, что в двухкомнатной квартире «благодетеля» иностранцы реально жить не собирались.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» (до трех лет лишения свободы). До суда 31-летний житель Советского района будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.