Уроженку Воронежа номинировали на музыкальную премию «Эмми»

Лена Гликсон.

Уроженка Воронежа Лена Гликсон стала одним из номинантов на престижную американскую премию «Эмми». Признание девушка получила за работу музыкальным редактором в сериале «Очень странные дела», который выпустил онлайн-кинотеатр Netflix. Об этом сообщили в журнале «Сноб».

Лена Гликсон (девичья фамилия Нежельская) училась в Воронежском музыкальном колледже им. Ростроповичей. Затем решила переехать в США, там продолжила учебу в Музыкальном колледже Беркли. После его окончания долго не могла найти работу. Но упорство девушки было вознаграждено. Ее пригласили в первый режиссерский проект Брэдли Купера с Леди Гагой «Звезда родилась».

Знакомство со звездами дало новый толчок карьере Елены. Сейчас Лена Гликсон работает со звукорежиссером Энди Нельсоном, который в свое время был занят в проекте Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Тем не менее девушка не забывает о своих корнях - успевает сотрудничать и с воронежскими театральными деятелями. В частности, Елена написала музыку для спектакля Нового театра «Любовь».