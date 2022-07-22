В Воронеже стали известны сроки школьных каникул в новом учебном году

В управлении образовании решили поступить, как некоторые школьники - задумались о каникулах, когда еще учебный год не начался. Фото: Олег УКЛАДОВ

Хотя до начала учебного года еще осталось больше месяца, уже стали известны сроки школьных каникул.

В приказе управления образования Воронежа рекомендуют провести осенние каникулы с 31 октября по 6 ноября. Зимние продлятся две недели – с 26 декабря по 8 января. И, наконец, перерыв между третьей и четвертой четвертью устроят с 27 марта по 2 апреля.

Больше, чем остальные, будут отдыхать первоклассники. Для них посредине самой длинной четверти – с 13 по 19 февраля – устроят дополнительные каникулы.

В управлении образовании также напомнили, что эти сроки каникул теоретически могут менять в каждой школе в зависимости от учебных планов. Впрочем, на практике такой самодеятельностью, как правило, директора не занимаются.