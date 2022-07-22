Воронежцев приглашают на работу в Арктику

В регионе создают около 50 тыс. рабочих мест Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воронежские власти приглашают жителей региона принять участие в федеральной программе по привлечению высококвалифицированных кадров «Арктический вызов». В этом регионе реализуется большое количество инновационных проектов, предполагается, что в скором времени там появятся 50 тыс. рабочих мест.

Заявки принимают по девяти направлениям: градостроительство и ЖКХ, СМИ и информационные технологии, экономика и управление, медицина и здравоохранение, образование и культура, природопользование и экология, туризм и спорт, энергетика и промышленности, социальная сфера.

Для того, чтобы принять участие необходимо оставить заявку, пройти онлайн-отбор, групповой очный отбор и индивидуальное собеседование с потенциальным работодателем. Трудоустройство отобранных участников завершат до конца 2022 года.