В Воронеже праздник «Город здоровья» перенесли из-за непогоды

Непогода перенесла "Город здоровья" на неопределенное время. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Из-за неблагоприятного прогноза погоды праздник «Город здоровья» в парке «Дельфин», который планировали провести в субботу, 23 июня, начиная с 16.00, не состоится. На этот выходной синоптики прогнозируют высокую вероятность дождей с грозами. Новую дату проведения «Города здоровья» в региональном департаменте здравоохранения обещали сообщить позднее.

Напомним, в рамках этой акции в парке рядом с амфитеатром врачи ВГКБ №11 планируют провести чек-ап здоровья всех желающих. Также все посетители «Города здоровья» смогут послушать лекции волонтеров о профилактике и гигиене. Кроме того, пройдет мастер-класс «Первая помощь». На нем специалисты расскажут, что делать, если человек попал в ДТП, чрезвычайную ситуацию или просто почувствовал себя плохо. А в рамках «Тренировки с чемпионом» мастер спорта Максим Анохин покажет комплекс упражнений для профилактики заболеваний центральной нервной системы и суставов, а также борьбы с гиподинамией.