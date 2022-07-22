В Дон в Воронежской области выпустили 250 тыс. мальков стерляди

Мальков выпускают в счет компенсации ущерба рыбным запасам Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В окрестностях Лисок в реку Дон выпустили очередную партию мальков стерляди. В этот раз рыбные запасы пополнили 250 тыс. штук. Работы проводят сотрудники Верхнедонского отдела рыбоохраны и департамента природных ресурсов и экологии.

- Выпускаемая молодь принадлежит к аборигенной донской популяции этого вида осетровых и в условиях маловодья последних лет внесет свой вклад в воспроизводство запасов этой редкой рыбы, - рассказали в департаменте.

Там добавили, что мальков выпускают в счет компенсации ущерба рыбным запасам, который наносит хозяйственная деятельность человека.

Напомним, еще одну партию мальков у села Старая Калитва в Дон выпустили 12 июля. Тогда популяцию стерляди пополнили более чем 175 тыс. штук.