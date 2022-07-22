В Воронежской области разыскивают 354 человек, пропавших без вести

В прокуратуре Воронежской области подвели итоги работы по контролю за розыском пропавших людей за первые шесть месяцев 2022 года.

Всего с учетом прошлых лет сейчас ищут 354 человека. В 2021 году «потеряшек» было чуть больше – 363. При этом чаще всего люди исчезают в Левобережном и Коминтерновском районах Воронежа – по 29. Также немало пропали без вести в Железнодорожном и Лискинском районах – по 22 человека. Чуть меньше людей ищут в Советском районе Воронежа – 19. 16 человек пропали в Новоусманском районе.

С января по июнь 2022 года в полиции зарегистрировали 1716 заявлений об исчезновении людей. За тот же период 2021-го их было больше – 1863. В то же время по «горячим следам» нашли 1678 человек (за первое полугодие 2021-го – 1774).

Сотрудники Следственного комитета возбудили шесть уголовных дел по фактам убийств, связанных с внезапным исчезновением людей (за первые шесть месяцев 2021 года – восемь). Два из них прекратили, так как пропавших обнаружили. Столько же дел закрыли по схожей причине в 2021 году. По четырем делам продолжается расследование.

В ходе проверок действий полицейских по розыску пропавших людей сотрудники прокуратуры установили более 260 нарушений закона.