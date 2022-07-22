Воронежские гребцы завоевали пять медалей на первенстве России

Артемий Носиков (в центре) выиграл гонку уверенно выиграл километровую гонку. Фото: cspsk-vrn.ru

В городе Энгельс Саратовской области стартовало первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. В турнирах участвуют спортсмены из более чем 30 регионов страны.

В программе соревнований заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров. Также пройдут эстафеты.

В первый день турнира спортсмены боролись за медали на километровом отрезке. Разыгрывали восемь комплектов наград, при этом пять раз на пьедестал поднимались воронежские гребцы.

- Золотую медаль среди байдарочников завоевал Артемий Носиков. Он почти на три секунды опередил второго призера Михаила Даневского из Саратовской области, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - А вот каноист Александр Попов остановился в шаге от победы — он финишировал вторым. Быстрее него оказался москвич Даниил Кудинов, выигравший у нашего спортсмена почти 1,6 секунды. Еще одно серебро Попов завоевал в заезде двоек вместе с Ильей Баранниковым. От победителей, московского дуэта, воронежцев отделили всего 0,557 секунды.

Среди девушек-байдарочниц бронзу завоевала Юлия Калинина. Второй раз наша спортсменка заняла третье место в двойках вместе с Марией Турищевой.

Соревнования продлятся до 25 июля.