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Спорт22 июля 2022 10:06

Воронежские гребцы завоевали пять медалей на первенстве России

Одна из них золотая
Юрий КОЗЛОВ
Артемий Носиков (в центре) выиграл гонку уверенно выиграл километровую гонку.

Артемий Носиков (в центре) выиграл гонку уверенно выиграл километровую гонку.

Фото: cspsk-vrn.ru

В городе Энгельс Саратовской области стартовало первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. В турнирах участвуют спортсмены из более чем 30 регионов страны.

В программе соревнований заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров. Также пройдут эстафеты.

В первый день турнира спортсмены боролись за медали на километровом отрезке. Разыгрывали восемь комплектов наград, при этом пять раз на пьедестал поднимались воронежские гребцы.

- Золотую медаль среди байдарочников завоевал Артемий Носиков. Он почти на три секунды опередил второго призера Михаила Даневского из Саратовской области, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - А вот каноист Александр Попов остановился в шаге от победы — он финишировал вторым. Быстрее него оказался москвич Даниил Кудинов, выигравший у нашего спортсмена почти 1,6 секунды. Еще одно серебро Попов завоевал в заезде двоек вместе с Ильей Баранниковым. От победителей, московского дуэта, воронежцев отделили всего 0,557 секунды.

Среди девушек-байдарочниц бронзу завоевала Юлия Калинина. Второй раз наша спортсменка заняла третье место в двойках вместе с Марией Турищевой.

Соревнования продлятся до 25 июля.