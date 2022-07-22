Пропавшего 11-летнего мальчика нашли в ТЦ воронежского районного центра

Завершились поиски поправшего в Воронежской области 11-летнего мальчика. Ребенка нашли живым, сейчас он находится в отделе полиции в Лисках. За ним уже выехала бабушка. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Черноземье».

Мальчик ушел из дома в селе Копанище утром пятницы, 22 июля. Там он гостил у бабушки. На велосипеде он уехал в сторону Лисок. Затем мальчик бросил велосипед на трассе и добрался до районного центра на попутке. Ребенка нашли в одном из торговых центров города. Сейчас ему ничего не угрожает.