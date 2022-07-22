Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 8:58

В Нововоронеже у алиментщика, задолжавшего 500 тысяч рублей, отобрали «Ауди»

Его машину остановили автоинспекторы
Юрий КОЗЛОВ
31-летний нововоронежец должен будет заплатить полмиллиона рублей, чтобы вернуть себе машину.

31-летний нововоронежец должен будет заплатить полмиллиона рублей, чтобы вернуть себе машину.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции по городу Нововоронежу остановили автомобиль «Ауди А6». За рулем был 31-летний местный житель. Мужчину проверили по базам данных. И выяснили, что он является злостным должников по алиментам. Мужчина не платил долго. Его долг уже перевалил за 500 тысяч рублей.

Автоинспекторы вызвали для разбирательства с водителем-алиментщиком сотрудников службы судебных приставов. Те миндальничать с жадным папашей не стали. Приставы наложили арест на «Ауди» и эвакуировали автомобиль на спецстоянку. Пока мужчина не погасит долг, назад он машину не получит.