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Происшествия22 июля 2022 7:44

В Воронежской области внедорожник врезался в ограждение из-за лопнувшего колеса

Ранена девушка, ехавшая в машине
Юрий КОЗЛОВ
Видимо, основной удар пришелся на заднюю часть "Мицубиси".

Видимо, основной удар пришелся на заднюю часть "Мицубиси".

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 21 июля, в 20.35 в Верхнемамонском районе на 710 километре трассы «Дон» 54-летний водитель «Мицубиси-Паджеро», житель Калужской области врезался в металлическое бетонное ограждение. У машины лопнуло заднее правое колесо. А вот его 21-летняя пассажирка, также жительница Калужской области, получила травмы. Девушку отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему водитель потерял контроль над своей машиной.

Иномарка после аварии.

Иномарка после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, также 21 июля в Ольховатском районе 19-летний водитель «Лады» не справился с управлением, вылетел с дороги и опрокинулся. Юноша попал в больницу.