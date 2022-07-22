В Воронежской области пожарная опасность снизилась до минимальной

Лесные пожары в Воронежской области сейчас маловероятны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во всех районах Воронежской области снизилась до 1-го класса опасность возникновения пожаров. Это минимальный уровень риска возникновения огненных ЧП. Напомним, во время 30-градусной жары в нескольких районах нашей области вводили максимальный, 5-й класс пожарной опасности.

Видимо, на снижение риска пожаров повлияли обильные дожди и похолодание, пришедшие в Воронежскую область.

Однако костры на природе по-прежнему разжигать нельзя. Тем более, что в выходные столбик термометра вновь приблизится к 30 градусам. Кроме того, до 29 июля действует запрет длительного пребывания в лесах.