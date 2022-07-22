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Общество22 июля 2022 6:57

В очередной раз продлили закрытие Воронежского аэропорта

На этот раз до раннего утра 30 июля
Юрий КОЗЛОВ
Когда из Воронежа снова начнут летать гражданские самолеты, пока неясно.

Когда из Воронежа снова начнут летать гражданские самолеты, пока неясно.

Фото: Константин ИВШИН

Воронежский аэропорт останется закрытым до 3.45 30 июля. Об этом сообщили в Росавиации. Напомним, воздушная гавань Воронежа не работает уже почти пять месяцев – с момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля.

На такой же срок продлили закрытие еще нескольких аэропортов: в Белгороде, Липецке, Курске, Брянске, Анапе, Краснодаре, Геленджике, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Простой всех этих аэропортов компенсируют за счет бюджета. Деньги прежде всего идут на зарплату сотрудников. Во время простоя, как сообщили в Воронежском аэропорту, они совершенствуют профессиональные навыки. Естественно, это касается персонала, обслуживающего самолеты на земле.