В очередной раз продлили закрытие Воронежского аэропорта

Когда из Воронежа снова начнут летать гражданские самолеты, пока неясно. Фото: Константин ИВШИН

Воронежский аэропорт останется закрытым до 3.45 30 июля. Об этом сообщили в Росавиации. Напомним, воздушная гавань Воронежа не работает уже почти пять месяцев – с момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля.

На такой же срок продлили закрытие еще нескольких аэропортов: в Белгороде, Липецке, Курске, Брянске, Анапе, Краснодаре, Геленджике, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Простой всех этих аэропортов компенсируют за счет бюджета. Деньги прежде всего идут на зарплату сотрудников. Во время простоя, как сообщили в Воронежском аэропорту, они совершенствуют профессиональные навыки. Естественно, это касается персонала, обслуживающего самолеты на земле.