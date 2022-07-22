В Воронежской области пропал 11-летний мальчик

В селе Копанище Лискинского района пропал 11-летний Андрей Б. Родные проснулись утром, в районе 6.30 в пятницу, 22 июля, и увидели, что ребенка нет. Исчез и белый велосипед. При этом вечером 21 июля Андрей никому не говорил, что куда-то собирается поехать. Родные пропавшего ребенка обратились за помощью в розысках мальчика в полицию и к волонтерам.

Приметы Андрея: рост 130 сантиметров, худощавый (вес 35 килограммов), карие глаза, русые волосы. Предположительно, одет в темно-синюю мастерку с белыми и оранжевыми вставками, на голове черная бейсболка.

Всех, кто-что либо знает о том, где сейчас находится или может быть Андрей, просят позвонить по телефонам 8-961-182-95-90 (волонтеры), в службу спасения 112 или в полицию – 02 или 102 (для мобильников).