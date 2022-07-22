В Воронеже не будут открывать верхние ярусы Центрального стадиона профсоюзов на домашние матчи «Факела»

Стадион в случае открытия верхних секторов мог бы вместить еще 11 тысяч болельщиков. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Многие болельщики «Факела» надеялись, что на домашние матчи их любимой команды в Премьер-лиге откроют верхние ярусы Центрального стадиона профсоюзов. Это позволило бы увеличить вместимость спортивной арены с 21 до 32 тысяч зрителей. При том, что уже продали 9 300 абонементов, это гарантировало бы возможность большему количеству болельщиков увидеть игры «Факела» в элите российского футбола вживую. Да и команде энергия трибун придавала бы больше сил.

Однако все эти надежды развеял своим комментарием в четверг, 21 июля, руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Дмитрий Соболев. Он заявил, что для открытия верхних секторов нужно было проводить масштабную экспертизу, а для нее уже нет времени. Поэтому они останутся закрытыми. При том, что перед матчем Россия – Бельгия в 2010 году экспертизу как-то удалось провести в сжатые сроки. И болельщиков тогда на верхние сектора пустили.

Теоретически экспертизу можно было бы провести и во время сезона. И открыть при ее благоприятном исходе верхние сектора позже. Но, похоже, надежды на это мало.