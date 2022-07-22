В Воронеже и Нововоронеже заменят 205 лифтов в 71 многоэтажке

Подрядчики заменят лифты в 68 домах Воронежа и в трех - в Нововоронеже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В многоэтажках Воронежа и Нововоронежа заменят 205 старых лифтов. Эти работы проведут в 71 многоквартирном доме, сообщили в региональном правительстве.

На замену лифтов выделили 436,5 миллионов рублей. Контракты с подрядчиками уже заключили. Санкции на это никак не повлияли. Лифтовое оборудование для воронежских многоэтажных домов производят отечественные предприятия – столичные Карачаровский механический и Щербинский лифтостроительный заводы, а также «Белтранслифт», представительство которого находится в Новоусманском районе. Кроме того, предложили делать лифты представители белорусского Гомельского лифтового завода.

– Сейчас в Воронеже в реестре лифтов с истекающим сроком эксплуатации числится 3013 подъемников, – рассказал руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин. – Заменить их мы планируем до конца 2025 года, и по предварительным оценкам, на эти цели нужно будет выделить более 6 млрд рублей. Выполнить такой объем работ исключительно за счет фонда капитального ремонта крайне сложно, поэтому будем стараться привлекать федеральное софинансирование. К счастью, ППК «Фонд развития территорий» предоставляет нам такой инструмент, как субсидирование проведения энергоэффективного капремонта и замены лифтового оборудования. Предварительно одобренная региону заявка на подобные цели в 2022 году составила 37 млн рублей.

Власти предоставили список многоквартирных домов Воронежской области, в которых в 2022 году будут менять лифты:

1. г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 11А

2. г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 3А

3. г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 5

4. г. Воронеж, пер. Автогенный, д. 13

5. г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 82

6. г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 6

7. г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 8Б

8. г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 41

9. г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 32А

10. г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 263

11. г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 276

12. г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 87

13. г. Воронеж, ул. Алексея Геращенко, д. 4

14. г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 37

15. г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 24

16. г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 6

17. г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 12

18. г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 28

19. г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 34

20. г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 38

21. г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 6

22. г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 61

23. г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 91

24. г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 91А

25. г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 11

26. г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 33/1

27. г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 33/2

28. г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 53

29. г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 7

30. г. Воронеж, ул. Ильича, д. 126

31. г. Воронеж, ул. Ильича, д. 128

32. г. Воронеж, ул. Ильича, д. 130

33. г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 74

34. г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46

35. г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 82

36. г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 42

37. г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 14

38. г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 51А

39. г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 51Б

40. г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 51В

41. г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 17

42. г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 4

43. г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 8

44. г. Воронеж, ул. Минская, д. 21

45. г. Воронеж, ул. Минская, д. 27

46. г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 127

47. г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 137

48. г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 17

49. г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 43

50. г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 45

51. г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 155

52. г. Воронеж, ул. Писарева, д. 17Б

53. г. Воронеж, ул. Писарева, д. 19А

54. г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 23

55. г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 56

56. г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 1

57. г. Воронеж, ул. Саврасова, д. 2

58. г. Воронеж, ул. Туполева, д. 16

59. г. Воронеж, ул. Туполева, д. 17

60. г. Воронеж, ул. Туполева, д. 25

61. г. Воронеж, ул. Туполева, д. 27

62. г. Воронеж, ул. Туполева, д. 38

63. г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 119

64. г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 66

65. г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 68

66. г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 72

67. г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 74

68. г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 76

69. г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 84

70. г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 19А

71. г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 17.