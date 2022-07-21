Девять воронежцев получили жизненно необходимые лекарства только после вмешательства прокуратуры

Девять воронежцев не получали вовремя жизненно необходимые лекарства. Нарушения выявили сотрудники прокуратуры Левобережного района.

- Не соблюдались сроки выписки гражданам рецептов на получение необходимых лекарственных препаратов, несвоевременно выдавались лекарства по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании. Врачей трех медицинских учреждений, а также руководителей четырех медорганизаций обязали устранить нарушения. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, пациенты обеспечены лекарственными препаратами, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.