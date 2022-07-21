В Воронежской области назначили прокурора Бобровского района

фото прокуратуры Воронежской области

Советника юстиции Андрея Семенова освободили от должности заместителя Воронежского межрайонного природоохранного прокурора и назначили на должность прокурора Бобровского района Воронежской области. Приказ № 801-к об этом Генеральный прокурор Российской Федерации подписал 21 июля 2022 года.

Андрею Семенову 38 лет, он имеет высшее юридическое образование, закончил Воронежский госуниверситет. На службу в прокуратуру пришел в сентябре 2007 года. Был помощником Воронежского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, старшим помощником прокурора Ленинского района Воронежа, а с мая 2018-го - заместителем Воронежского межрайонного природоохранного прокурора.