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Общество21 июля 2022 16:02

В Воронежской области назначили прокурора Бобровского района

Им стал Андрей Семенов
Ярослав ИВАНОВ
фото прокуратуры Воронежской области

фото прокуратуры Воронежской области

Советника юстиции Андрея Семенова освободили от должности заместителя Воронежского межрайонного природоохранного прокурора и назначили на должность прокурора Бобровского района Воронежской области. Приказ № 801-к об этом Генеральный прокурор Российской Федерации подписал 21 июля 2022 года.

Андрею Семенову 38 лет, он имеет высшее юридическое образование, закончил Воронежский госуниверситет. На службу в прокуратуру пришел в сентябре 2007 года. Был помощником Воронежского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, старшим помощником прокурора Ленинского района Воронежа, а с мая 2018-го - заместителем Воронежского межрайонного природоохранного прокурора.