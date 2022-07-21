В Воронеже прокуратура взяла на контроль проверку по факту издевательств хозяина над собакой

скриншот видео из телеграмм канала Воронеж№1

Прокуратура области заинтересовалась разбирательством инцидента с жестоким обращением с животным.

Напомним, полиция проводит проверку по фактам издевательств хозяина над собственной собакой в многоэтажке на набережной Максима Горького, 49б. Видеодоказательства опубликовали местные жители в соцсетях. На кадрах, записанных камерами в лифте и на улице, видно, как мужчина мучает собаку, пинает, затягивает поводок на шее, а также матерится в ответ на замечания окружающих и натравливает свою собаку на питомцев соседей.

- Ход и результаты проверки по факту жестокого обращения с животным взяты прокуратурой на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.