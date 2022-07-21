В Воронежской области пенсионер зарезал собутыльника и пытался свалить убийство на мифического незнакомца

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 68-летнего жителя Богучарского района, обвиняемого в убийстве.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 марта 2022 года в военном городке Богучара. Трое выпивали в квартире. Один уснул, а двое поругались между собой. В итоге 68-летний мужчина ударил несколько раз кухонным ножом 71-летнего хозяина. Проснувшийся от потасовки товарищ, вызвал медиков и полицию. Но несмотря на оказанную пострадавшему помощь, он скончался по пути в больницу. Судмедэкспертиза показала, что, смерть мужчины наступила в результате проникающего ранения в сердце.

- Нападавшего задержали в тот же день. На следствии он заявлял, что в квартиру ночью приходил ранее незнакомый ему мужчина, который совершил данное преступление и скрылся. Данная версия полностью опровергнута следственным путем, - рассказал и.о. руководителя Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Сергей Гребенюк.