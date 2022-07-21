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Общество21 июля 2022 14:13

Под Воронежем установили памятник погибшему на Украине летчику

Мемориальный знак открыли в Борисоглебске
Ярослав ИВАНОВ
фото из паблика администрации Борисоглебска

фото из паблика администрации Борисоглебска

В Борисоглебске открыли памятник старшему лейтенанту Владимиру Фетисову, погибшему при выполнении боевого задания во время специальной военной операции на Украине. Военного посмертно наградили Орденом Мужества.

Мемориальный знак установили на территории авиационного факультета Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Серова, летчик проходил подготовку перед боевыми полетами. Об этом сообщила администрация Борисоглебска.

В церемонии приняли участие родственники, сослуживцы летчика, юнармейцы.