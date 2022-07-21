Воронежский «Буран» начнет чемпионат ВХЛ 7 сентября игрой с тюменским «Рубином»

Весь календарь сезона "Бурана" уместился в одну таблицу. Фото с телеграм-канала ХК "Буран". Фото: другой источник.

Руководители ВХЛ утвердили календарь на сезон 2022-2023 годов. В регулярном чемпионате сыграют 26 клубов – все из России. Самарский ЦСК ВВС выбыл из числа участников соревнований. Видимо, по финансовым причинам.

«Буран», как и другие команды, проведет в регулярном чемпионате 50 матчей – по 25 дома и на выезде.

Чемпионат ВХЛ стартует 3 сентября 2022 года и завершится 17 февраля 2023 года. «Буран» начнет сезон 7 сентября на выезде в Тюмени матчем с местным «Рубином». В прошлом регулярном чемпионате сибиряки финишировали на третьем месте, а «ураганные» - на 24-м.

С тем же «Рубином» хоккеисты «Бурана» сыграют дома последний матч регулярного чемпионата 17 февраля. Судя по результатам нескольких сезонов, скорее всего, этой встречей «ураганные» и завершат сезон. Хотя, конечно, хотелось бы ошибиться.