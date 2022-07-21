В Воронеже создали зернотрейдерскую компанию для помощи ЛНР

Работы будет немало - разрушения во время боевых действий населенным пунктам ЛНР нанесены большие. Фото: Александр КОЦ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, сейчас находящийся в Москве, рассказал о конкретных шагах, связанных с помощью подшефным районам ЛНР. В частности, зарегистрировали зернотрейдерскую компанию. По мнению губернатора, ее создание облегчит движение зерна за границу и обратно и гарантирует бесперебойные поставки продуктов.

Школьникам ЛНР к 1 сентября пришлют специальные учебные наборы с российской символикой. Их получат почти 500 будущих первоклассников. Также в школы Луганской народной республики отправят учебники и наборы книг русской классики.

Также губернатор сообщил, что первую партию лекарств для ДНР уже распределили по стационарам, в основном, их направили в диагностические блоки медучреждений. Александр Гусев заявил, что согласовал закупку второй партии медикаментов и медицинских изделий.

В районах ЛНР воронежские специалисты уже проложили 400 метров коммунальных инженерных сетей. Стоит задача помочь районам Луганской народной республики в подготовке к зиме. На данный момент закончили обследование оборудования в котельных, чтобы понять, где требуется ремонт.

Также с участием специалистов из Воронежской области завершили осмотр школ и детсадов. Многим нужен ремонт крыши, пищеблоков, отопления и водоотведения. Во всем этом также собираются помогать наши земляки.