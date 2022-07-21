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Происшествия21 июля 2022 13:36

Житель Воронежа дважды ударил ножом собутыльника

И потом прятался в заброшенном доме
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже медики вызвали полицию, когда в приемный покой поступил 43-летний мужчина с проникающим ножевым ранением груди.

Как выяснили правоохранители, потерпевший днем выпивал в компании знакомых в одном из домов на улице Защитников Родины. В какой-то момент мужчины напились, поскандалили, дошло до драки, а закончилось поножовщиной: один из оппонентов дважды ударил другого кухонным ножом в грудь и скрылся.

48-летнего подозреваемого обнаружили в заброшенном строении на территории микрорайона Придонской, где он скрывался от правоохранителей. В отделе полиции задержанный признался, что натворил дел под действием алкоголя.

В ходе проведения обыска полицейские изъяли орудие преступления, а также одежду подозреваемого со следами крови. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет заключения.