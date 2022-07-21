Воронежцы выложили в соцсети видео издевательств хозяина над своей собакой

скриншот видео из телеграмм-канала Воронеж №1

Кадры жестокого обращения с животным выложили горожане в паблике Воронеж№1. В соцсетях опубликовали видео из дома №49б на набережной Максима Горького. На кадрах, записанных камерой в лифте, видно, как хозяин пинает собственного пса, подтягивает его вверх на поводке так, что животное едва не задушилось.

Местные жители отмечают, что мужчина бьет собаку и на улице, огрызаясь матом на окружающих, когда ему делают замечания. А, кроме того, изувер натравливает своего пса на собак других жильцов. И происходит это постоянно.

В полиции отметили, что проведут проверку по видео в соцсетях.