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Происшествия21 июля 2022 12:56

Воронежцы выложили в соцсети видео издевательств хозяина над своей собакой

Кроме того, мужчина натравливает своего питомца на других животных
Ярослав ИВАНОВ
скриншот видео из телеграмм-канала Воронеж №1

скриншот видео из телеграмм-канала Воронеж №1

Кадры жестокого обращения с животным выложили горожане в паблике Воронеж№1. В соцсетях опубликовали видео из дома №49б на набережной Максима Горького. На кадрах, записанных камерой в лифте, видно, как хозяин пинает собственного пса, подтягивает его вверх на поводке так, что животное едва не задушилось.

Местные жители отмечают, что мужчина бьет собаку и на улице, огрызаясь матом на окружающих, когда ему делают замечания. А, кроме того, изувер натравливает своего пса на собак других жильцов. И происходит это постоянно.

В полиции отметили, что проведут проверку по видео в соцсетях.