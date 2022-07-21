В Воронеже капитально отремонтируют поликлинику №22

Фото с сайта ДЗВО

В Воронеже в июне начался капитальный ремонт здания городской поликлиники №22, которая находится на улице Глинки д.34. Работы проводятся в рамках областной адресной программы капитального ремонта. Здание построено в 1993 году и имеет значительный износ.

К этому моменту на втором этаже поликлиники уже установили пластиковые двери, заменили инженерные сети, напольную плитку, производится укладка настенной плитки в кабинетах. В ближайшее время рабочие приступят к покраске стен.

В планах ремонта также замена инженерных сетей и внутренней отделки на первом этаже.

На время работ пациентов принимают в прежнем режиме на первом этаже здания, а также в подразделениях поликлиники по адресу ул. Полякова д.7 и д. 13.